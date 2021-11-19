Харламов поиронизировал над причиной снятия шоу «Игра» с эфира

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в своем Instagram снимок с российским актером Сергеем Буруновым, на котором целует его в голову. В посте комик поиронизировал над причиной снятия шоу «Игра» с эфира, а также штрафом в отношении телеканала «Муз-ТВ» за гей-пропаганду.

«Надеюсь, за это фото меня не оштрафуют на один миллион рублей, как "Муз-ТВ". И не уберут с эфира, как "Игру"», — пошутил Харламов. Речь в посте комика шла о штрафе, который суд назначил в отношении телеканала «Муз-ТВ», и о снятии с эфира нового юмористического телепроекта «Игра», в состав жюри которого входил шоумен.

Ранее сообщалось, что МВД России возбудило дело против телеканала ТНТ из-за поцелуя участников шоу «Игра». Выпуск передачи, в котором поцеловались двое мужчин, был показан на ТНТ еще 3 октября. Во время передачи комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки», который играл роль жениха.

2 ноября стало известно о приостановке съемок и трансляции уже готовых выпусков программы «Игра». В качестве причины руководство ТНТ назвало пандемию коронавируса. Уточнялось, что это решение было принято, чтобы не подвергать риску артистов, съемочную группу и зрителей.