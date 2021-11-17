«Муз-ТВ» оштрафовали за гей-пропаганду

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за гей-пропаганду в эфире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей», — говорится в заявлении.

Поводом стало нарушение, связанной с трансляцией 4 июня 2021 года мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Отмечается, что в эфире были продемонстрированы материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

28 октября сообщалось, что на «Муз-ТВ» составили протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Тогда уточнялось, что телеканалу может грозить штраф в размере одного миллиона рублей или приостановка работы на 90 суток.

Церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», трансляцию которой вел канал, прошла 4 июня 2021 года. Певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян пришли на мероприятие в образах молодоженов, а тиктокер Данила Милохин появился на красной дорожке в наряде, состоящем наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма. После этого эфиром заинтересовались в Роскомнадзоре: представители регулятора пообещали проверить церемонию на гей-пропаганду.