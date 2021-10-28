Милонов и ЛГБТ отреагировали на решение привлечь «Муз-ТВ» за гей-пропаганду

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и организация «Российская ЛГБТ-сеть» отреагировали на решение привлечь к ответственности за гей-пропаганду телеканал «Муз-ТВ». Депутат заявил, что мужчин, надевающих на себя женские платья, надо задерживать и отправлять на принудительное психиатрическое освидетельствование. В «Российской ЛГБТ-сети» в свою очередь заявили о некорректной формулировке статьи о гей-пропаганде. Об этом респонденты высказались в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что на телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде. Издание TJ полагает, что на телеканал пожаловались из-за эфира с певцом Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава, а также тиктокером Даней Милохиным.

Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Заседание суда запланировано на 17 ноября. По статье «Муз-ТВ» может грозить приостановка работы на 90 суток или штраф в размере одного миллиона рублей. Пресс-служба телеканала от комментариев отказалась.

Вопрос дискуссионный

Милонов заявил, что стоит разобраться в причине, по которой артисты решили надеть женское платье или предстать в образе молодоженов. По его мнению, людей, занимающихся подобными вещами, необходимо отправлять к психиатру и, если тот признает, что они вменяемы, предъявлять нарушение административного или даже уголовного права.

«Почему они так сделали? Понятно, что они, возможно, прикалывались, но это, безусловно, неправильное, вызывающее поведение. Такое будет уместно на частной вечеринке, но на публике такого быть не должно. Вопрос, конечно, дискуссионный, но я считаю, что в полиции правильно сделали, что завели на этих “молодоженов” протоколы. Что касается Дани Милохина, то я бы его еще на принудительные работы и психиатрическую экспертизу отправил. Потому что он, судя по всему, сумасшедший на всю голову», — заявил депутат.

По его словам, любой мужчина, переодетый в женщину, который делает это не в рамках творческой работы, болен. «Такого ни в коем случае не стоит позволять. Таких людей надо задерживать и отправлять на психиатрическое освидетельствование», — дополнил свой ответ Милонов.

В «Российской ЛГБТ-сети» в свою очередь отметили размытость формулировки статьи о гей-пропаганде. В организации назвали составление протоколов на телеканал «Муз-ТВ» иллюстрацией к некорректному применению законов в России.

«Данный случай является ярким примером того, в чем состоит одна из главных опасностей закона о так называемой “пропаганде ЛГБТ” — его туманная формулировка. Он до такой степени неконкретен, что в конечном итоге что угодно может быть признано пропагандой. Именно это делает его прекрасным инструментом цензурирования и подавления свободы слова и самовыражения», — заявили в организации.

4 июня в Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», трансляцию которой вел канал. Киркоров и Дава появились в образе молодоженов. Они приехали на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с цветами в руках. Милохин пришел на вручение премии в наряде, состоящем наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма.

Роскомнадзор обещал проверить церемонию и эфир на наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В сообщении ведомства отмечалось, что на афишах премии было указано, что мероприятие подходит для лиц старше шести лет, тогда как информация, признанная пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться только среди совершеннолетних.