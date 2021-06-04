Даня Милохин пришел на премию «Муз-ТВ» в половине платья

Российский блогер и музыкант Даня Милохин пришел на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» в необычном образе. Соответствующий снимок появился в его Instagram-аккаунте.

На размещенной в сети фотографии 19-летний Милохин позирует в наряде, состоящем из двух частей. Первая половина образа рэпера представляет собой мужской пиджак, брюки черного цвета и классическую туфлю. Вторая — состоит из розового вечернего платья длины мини и босоножки с открытым носом на невысоком каблуке.

Известно, что в 2019 году в похожем образе американский актер Майкл Юри (Michael Urie) появился на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке.

В мае Даня Милохин примерил вечерние платья с телеведущей Настей Ивлеевой и возмутил подписчиков. На размещенных кадрах знаменитости позируют в праздничных нарядах в неназванном бутике. На блогере — пышное бежевое платье в пол, оформленное открытыми плечами и оборками. Ивлеева, в свою очередь, снялась в белом платье с блестками.