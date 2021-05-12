Даня Милохин примерил вечернее платье и возмутил подписчиков

Российский блогер Даня Милохин примерил вечерние платья с телеведущей Настей Ивлеевой и возмутил подписчиков. Соотвествующие снимки и комментарии появились в его Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитости позируют в праздничных нарядах в неназванном бутике. На блогере — пышное бежевое платье в пол, оформленное открытыми плечами и оборками. Ивлеева, в свою очередь, снялась в белом платье с блестками.

«Гэнг», — подписал Милохин пост, который набрал 282 тысячи лайков. Поклонники не оценили его публикацию. «Мир сошел с ума. Парни носят платья, и кому-то это нравится», «Отвратительно», «Я просто в шоке», «Это уже перебор», «Даже несмешно», «Был пацан и нет пацана», — высказывались пользователи сети.

Ранее в феврале Даня Милохин уже делился фотографиями в женском платье. Его запечатлели в коротком платье черного цвета, которое оформлено объемными плечами, а также кружевными белыми вставками. В руках он держит журнал, на обложке которого напечатано его изображение.