Ивлеева показала роскошный подарок от Киркорова на 30-летие

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева показала роскошный подарок, который певец Филипп Киркоров преподнес ей на 30-летие. Сторис появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость сняла на видео ожерелье французского модного дома Chanel, выполненное из жемчуга. Изделие украшает логотип люксового бренда, который покрыт кристаллами. По словам Ивлеевой, украшение является эксклюзивным и его нельзя найти в продаже. Стоимость аксессуара звезда не раскрыла.

Известно, что вечеринку в честь 30-летия телеведущей посетили такие знаменитости, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Даня Милохин, Регина Тодоренко, Моргенштерн, Матильда Шнурова и другие.

Супруг Ивлеевой рэпер Элджей попал под капельницу после мероприятия. Фото с капельницами исполнитель опубликовал в своем Instagram. «After party [после вечеринки — прим. «Ленты.ру»]», — прокомментировал снимок музыкант.