Киркоров показал фото с полностью седой головой и удивил фанатов

Российский певец Филипп Киркоров показал в соцсетях фотографию с полностью поседевшей головой и удивил своих фанатов. Портрет появился в его Instagram-аккаунте.

53-летнего исполнителя запечатлели крупным планом в черном худи, расшитом кристаллами. На снимке видно, что он отрастил седые волосы, одна из передних прядей осталась темной. «New me! ("Новый я") Седина в бороду, бес в... Ваши варианты?» — обратился Киркоров к подписчикам в описании поста, который набрал более 100 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид музыканта в комментариях под публикацией. «И нисколько мы с тобой не постарели...», «Всегда красавец!», «Во-первых, это красиво», «Очень идет... Вы красивый человек! Вам идет быть естественным и счастливым», «Филипп, выглядите потрясно! Выходите на новый уровень», — похвалили они.

Ранее в феврале российская певица Лариса Долина сфотографировалась с родными и удивила поклонников своим нарядом. 65-летняя артистка позировала вместе с дочерью и внучкой, она была одета в лиловый костюм, состоящий из пиджака и мини-юбки. «Лариса выглядит как девочка, красавица, роскошная женщина», — делали ей комплименты подписчики.