Внешний вид Ларисы Долиной в мини-юбке удивил поклонников

Российская певица Лариса Долина сфотографировалась с родными и удивила поклонников своим нарядом. Соответствующий кадр в Instagram разместила ее дочь Ангелина Миончинская в среду, 3 февраля.

На снимке Миончинская запечатлена вместе с дочерью Александрой и матерью Ларисой Долиной. 65-летняя артистка позирует на переднем плане, она одета в лиловый костюм, состоящий из пиджака и мини-юбки. На ней золотистые сапоги на каблуках, из аксессуаров — сумка через плечо.

Подписчики Миончинской оценили внешний вид ее матери. «Лариса выглядит как девочка, красавица, роскошная женщина», «Какая прелесть, аж глаза слепит», «Неповторимые и шикарные!», «Изможденный вид у Ларисы. Хотя смотрится шикарно в этом наряде», «Ларисе очень цвет сиреневый идет», — написали они в комментариях под постом, который набрал тысячу лайков.

В декабре 2020 года фанаты не узнали певицу Лайму Вайкуле на видео и приняли ее за Аллу Пугачеву. 66-летняя исполнительница поздравила подписчиков с наступающими праздниками. Она снялась в сером свитере, черном шарфе и очках. Вайкуле выпрямила короткие волосы и придала им объем, чем смутила поклонников. «Пока звук не включила, думала, что это Пугачева», — высказалась одна из них.