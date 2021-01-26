Изменения во внешности Анастасии Решетовой удивили поклонников

Российская фотомодель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась новой фотографией и удивила поклонников своей изменившейся внешностью. Соответствующие комментарии появились под публикацией на ее сnранице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 25-летняя знаменитость позирует на фоне стены в черном кожаном пиджаке и юбке такого же цвета. При этом на ее лицо нанесен макияж в коричневых тонах: скулы ярко очерчены, на губах — помада, а на веках прорисованы стрелки.

Публикация набрала больше 83 тысяч лайков, однако подписчики не узнали Решетову и раскритиковали ее за фотошоп и обилие макияжа. «Совершенно на себя тут не похожа», «Что с носом? Вообще не твой», «Майкл Джексон жив?», «Фотошоп — наше все», «Носик изменился, что ли?», «Ужасный макияж, лет 49 сразу. Кто наносил скульптор под скулы так?» — возмущались они.

Более того, некоторые пользователи сети предположили, что манекенщица сделала ринопластику. В комментариях звезда подчеркнула, что это макияж.

В декабре фанаты не узнали Лайму Вайкуле на видео и приняли ее за Пугачеву. На кадрах 66-летняя исполнительница поздравила подписчиков с наступающими праздниками, стоя в сером свитере, черном шарфе и очках. Вайкуле выпрямила короткие волосы и придала им объем.