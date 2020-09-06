Анастасия Решетова ответила на обвинения получившей ожоги в ее салоне россиянки

Российская фотомодель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила на обвинения россиянки, которая получила ожоги в ее салоне красоты. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

24-летняя Решетова заявила, что уверена в качестве оказываемых в Inhype Beauty услуг. Она считает, что работники салона столкнулись с так называемым потребительским терроризмом. По словам владелицы, клиенты часто атакуют салоны красоты, которые дорожат своей репутацией, чтобы получить денежную компенсацию за мнимые болезни.

Фото опубликовано @volkonskaya.reshetova

Манекенщица объяснила, что посетительница несколько раз делала в Inhype Beauty маникюр, где ей покрывали ногти самой слабой кислотной базой, и ее все устраивало. При этом через месяц она пришла с ожогом ногтей, не упоминая, где и как ей снимали лак. Кроме того, пострадавшая не предоставила врачебные заключения, которые подтверждали бы ее диагноз.

«Салон предлагает сходить к врачу, оплатить осмотр и заключение и дальше решать, что с этим делать. Клиент идет в отказ и просто ждет «компенсацию» за не поднимание скандала, а не получив ее без нужных документов выдает в сеть страшные заголовки об испорченных ногтях», — написала сожительница Тимати в публикации.

Фотомодель добавила, что «грамотные салоны защищаются от таких потребителей и всегда готовы показать средства на которых работают, сертификаты и сроки годности».

Ранее в сентябре девушка, зарегистрированная в соцсетях с никнеймом @milania_norm, рассказала о том, что получила химический ожог на маникюре, который делала в Inhype Beauty. Через некоторое время она вновь посетила салон, для того чтобы сделать педикюр, и получила такие же ожоги. Клиентка обратилась к работникам Inhype Beauty с претензией, но извинений и возврата денег в этот раз она не получила. В связи с этим она пожаловалась на салон в соцсетях.