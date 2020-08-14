Папарацци засняли невесту Роналду в бикини на роскошной яхте

Невесту нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, модель Джорджину Родригес, засняли во время отдыха на борту принадлежащей футболисту роскошной яхты. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

26-летнюю Родригес запечатлели в черном бикини, ныряющей в воду в плавательных очках. На некоторых снимках вместе с ней Роналду.

Известно, что пара проводит время на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе на лодке стоимостью шесть миллионов евро (около 460 миллионов рублей).

Фото опубликовано @ronaldo.family.7

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей футболиста от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

Ранее в августе папарацци также засняли британскую супермодель и актрису Кейт Мосс во время отдыха на роскошной яхте на Ибице. 46-летняя знаменитость проводила время на испанском курорте в компании своего молодого человека, 33-летнего фотографа Николая фон Бисмарка, и 17-летней дочери Лилы-Грейс.