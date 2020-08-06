Кейт Мосс засняли во время отдыха на роскошной яхте в бикини и без макияжа

Папарацци засняли британскую супермодель и актрису Кейт Мосс во время отдыха на роскошной яхте на Ибице. Фотографии публикует Mirror.

46-летняя знаменитость проводила время на испанском курорте в компании своего молодого человека, 33-летнего фотографа Николая фон Бисмарка, и 17-летней дочери Лилы-Грейс.

На размещенных в сети снимках Мосс запечатлена в черном бикини, с распущенными волосами и без макияжа. По информации издания, модель начала практиковать йогу и вести здоровый образ жизни два года назад, и с тех пор ее состояние и внешний вид значительно улучшились.

В объектив папарацци также попала дочь британки: Лилу-Грейс сфотографировали загорающей на палубе в разноцветном купальнике.

Ранее в августе Кейт Мосс появилась на публике в старомодных туфлях-балетках, которые были популярны в нулевых годах. Она надела черные балетки, которые, по мнению журналистов издания Who What Wear, являются «самой ужасной обувью» и не обеспечивают достаточную опору для ноги. Отмечалось также, что указанная обувь уже вышла из моды.