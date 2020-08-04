Супермодель Кейт Мосс заметили на публике в старомодной обуви из нулевых

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс появилась на публике в старомодных туфлях-балетках, которые были популярны в нулевых годах. Об этом сообщает Who What Wear.

Папарацци запечатлели знаменитость в черной футболке, кожаной мини-юбке и жакете цвета хаки бренда Valentino. На размещенном снимке у манекенщицы в руках сумка Azzedine Alaï. Из аксессуаров на ней — солнечные очки Ray-Ban и крупное колье.

Кроме того, 46-летняя Мосс надела черные балетки, которые, по мнению журналистов издания, являются «самой ужасной обувью» и не обеспечивают достаточную опору для ноги. Отмечается также, что указанная обувь уже вышла из моды. По информации издания, несмотря на это модель носит балетки разных марок на протяжении 15 лет.

В феврале Кейт Мосс снялась для обложки модного журнала топлес. Она попозировала на съемке издания I-D в пиджаке на голое тело. Ее сфотографировали на пляже в костюме Dior и черном берете того же бренда.