Модель Victoria's Secret появилась на публике в рваных мини-шортах из нулевых

Бывший «ангел» Victoria's Secret бразильская модель Алессандра Амбросио вышла на публику в рваных джинсовых шортах, которые были популярными в нулевых годах. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость запечатлена в рубашке с сине-бежевым принтом, коротких шортах из денима с потертостями и эспадрильях. Ее образ дополнили небольшая сумка, солнцезащитные очки, защитная маска и несколько браслетов.

Фото опубликовано @alessandraambrosiosupport

Модель сфотографировали вместе с ее 11-летней дочерью после посещения спа-салона в Малибу.

Ранее в июне знаменитости пристрастились к популярным в нулевых джинсовым мини-шортам. Так, с подобным луком запечатлели британскую модель Даниэль Ллойд и телезвезду Сэм Файерс. Отмечается, что некоторые звезды отдали свое предпочтение удлиненным вариантам. Например, супермодели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид появлялись на публике в джинсовых бермудах.

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