Модель Victoria's Secret снялась в откровенной фотосессии на пляже

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио снялась в пляжной фотосессии в откровенном образе. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя знаменитость попозировала спиной к фотографу в слитном купальнике золотого цвета. Ее запечатлели на песчаном пляже на фоне моря. Автором съемки выступил испанский фотограф Марио Сьерра (Mario Sierra), который постоянно сотрудничает с модным журналом Elle.

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Подписчики бывшей модели восхитились снимком и написали об этом в комментариях под публикацией. «Мне очень нравится этот бикини и ты!», «Истинное божество», «Прекрасная», «Такое ощущение, что тебе 18 лет», «Просто красотка», — высказывались поклонники.

11 июня Алессандра Амбросио поделилась изображением обложки греческой версии журнала Elle, чьей героиней она стала. Ее сфотографировали в укороченном лонгсливе неоново-зеленого цвета и черных бикини-трусах. Из аксессуаров на ней — солнечные очки. «Невероятная красавица!» — писали фанаты в комментариях под опубликованным снимком.

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