Модель Victoria's Secret обрадовала фанатов снимком в трусах в изоляции

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио, поделилась откровенными фото во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах знаменитость позирует с тарелкой черешни в руке на территории своего дома в Санта-Монике, Калифорния. Ее запечатлели в бежевом свитере и белых трусах. Образ модели дополнили повязка на голову и множество браслетов. «Сезон черешни», — подписала она пост, набравший 242 тысячи лайков.

Материалы по теме Падшие ангелы Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил

Поклонники восхитились внешним видом Амбросио. «Очень красиво!», «Ты самая красивая женщина в мире», «Выглядишь фантастически!», «Какое вдохновляющее тело!» — комментировали они.

Автором съемки выступил американский фотограф Стюарт Шининг (Stewart Shining), который сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, L`Officiel и Harper`s Bazaar.

В июне популярная модель Паулин Танто (Pauline Tantot) сфотографировалась в прозрачных трусах и порадовала подписчиков. На размещенном снимке она попозировала в белом кроп-топе без бюстгальтера и просвечивающих ягодицы трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек. «Выглядишь потрясающе, девочка», — писали ей под постом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!