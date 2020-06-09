Модель Victoria's Secret обрадовала фанатов снимком в трусах в изоляции

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио, поделилась откровенными фото во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На опубликованных кадрах знаменитость позирует с тарелкой черешни в руке на территории своего дома в Санта-Монике, Калифорния. Ее запечатлели в бежевом свитере и белых трусах. Образ модели дополнили повязка на голову и множество браслетов. «Сезон черешни», — подписала она пост, набравший 242 тысячи лайков.
Поклонники восхитились внешним видом Амбросио. «Очень красиво!», «Ты самая красивая женщина в мире», «Выглядишь фантастически!», «Какое вдохновляющее тело!» — комментировали они.
Автором съемки выступил американский фотограф Стюарт Шининг (Stewart Shining), который сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, L`Officiel и Harper`s Bazaar.
В июне популярная модель Паулин Танто (Pauline Tantot) сфотографировалась в прозрачных трусах и порадовала подписчиков. На размещенном снимке она попозировала в белом кроп-топе без бюстгальтера и просвечивающих ягодицы трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек. «Выглядишь потрясающе, девочка», — писали ей под постом.