Сотни женщин в нижнем белье приняли участие в показе в своих домах в изоляции

Сотни женщин по всему миру приняли участие в откровенном модном показе в своих домах во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Британский бренд нижнего белья Bluebella организовал крупнейшее в мире онлайн-шоу на платформе Zoom. По словам основателя марки Эмили Бенделл (Emily Bendel), в связи с введением карантина мероприятие решили не переносить, а провести виртуально. «Модная индустрия должна адаптироваться под сложившуюся ситуацию», — сказала она.

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Отмечается, что руководство компании стремилось выбрать для участия в показе моделей всех комплекций. В конечном итоге было отобрано более 200 женщин разного телосложения от 18 до 50 лет. Они продефилировали у себя дома в комплектах нижнего белья из новой весенне-летней коллекции Bluebella и снимали происходящее на видео.

По информации издания, заявки подали больше тысячи женщин из США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Дании, Италии, Аргентины, Канады и других стран.

В мае популярные модели устроили дефиле в купальниках во дворах своих домов на карантине. Мероприятие прошло в рамках проекта CR Runway With amfAR. Так, в благотворительном онлайн-показе приняли участие Карли Клосс, Винни Харлоу, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Эшли Грэм и другие. Известно, что полученные средства организаторы направят в медицинские учреждения на борьбу с COVID-19.

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