Полная и стройная модели показали примерку одинаковых бикини и восхитили фанатов

Видео: denisemmercedes / TikTok

Полная и стройная модели показали на видео примерку одинаковых купальников и восхитили поклонников. Ролик появился в TikTok-аккаунте одной из них.

Плюс-сайз-блогерша Денис Мерседес (Denise Mercedes) регулярно публикует видео вместе с подругой Марией Кастелланос (Maria Castellanos), на которых они демонстрируют, как один и тот же наряд смотрится на девушках разной комплекции.

Так, на последнем размещенном ролике знаменитости попозировали в белом и красном бикини с пляжной юбкой и светлой рубашкой, а также в леопардовом комплекте с черным платком, повязанным на талии.

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Подписчики оценили внешний вид подруг и выразили свое восхищение в комментариях под публикацией, набравшей 135 тысяч лайков. «Вы такие красивые! Обожаю твои видео!», «Вы потрясающие», «Королевы!», «Каждая из вас уникальна. Восхищаюсь тем, что вы не боитесь себя показывать», «Хочу быть такой же уверенной в себе!» — высказывались фанаты.

Снимаясь с Кастелланос в одинаковых нарядах, Мерседес показывает, что в любой одежде могут хорошо выглядеть как стройные, так и полные девушки.

На своем сайте она рассказала, что хотела работать моделью с подросткового возраста, однако на тот момент ее параметры были неподходящими для размера плюс-сайз. Уже будучи студенткой, она начала активно вести свой блог о моде в Instagram и сотрудничать с такими брендами, как Forever21, Target и JCPenney.

В 2017 году блогерша стала использовать хештег #becauseitsmybody, создав бодипозитивную кампанию, посвященную женщинам всех форм и размеров.

В апреле американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра (Barbie Ferreira) попозировала обнаженной на веб-камеру для французского бренда Jacquemus. На одном из размещенных кадров она сфотографировалась топлес, прикрывая обнаженную грудь соломенной сумкой марки с кожаными ручками. Автором съемки выступил французский фотограф Пьер-Анж Карлотти (Pierre-Ange Carlotti).

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