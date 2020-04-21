Тучная модель поделилась фото в бикини во время беременности и восхитила фанатов

Английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) поделилась откровенными снимками в купальнике во время беременности и восхитила поклонников. Серия фотографий появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитость демонстрирует живот в бежевом бикини в синюю полоску бренда Aerie. Из аксессуаров на тучной модели — золотой браслет и кулон. Фанаты Лоуренс оценили ее внешний вид, выразив свое восхищение в комментариях под постом, набравшим 241 тысячу лайков.

«Самая красивая!! Будь осторожна, всего тебе наилучшего», — написал один. «Мне нравится купальник, и ты выглядишь в нем прекрасно», — отметил второй. «Одна из самых горячих мамочек», — высказался третий. «Спасибо, что показываешь себя настоящую, красотка», — заключил последний.

В апреле 28-летняя Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) уже публиковала фотографии в бикини. Она попозировала, сидя на лежаке в черном купальнике и удлиненной рубашке с принтом из совместной коллекции итальянского бренда Marina Rinaldi и норвежской марки Edda Gimnes.

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