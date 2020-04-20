Модель намеренно показала целлюлит на фото в бикини и обрадовала фанатов

Популярная австралийская модель и блогерша опубликовала фотографию в бикини без фотошопа и обрадовала фанатов. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

22-летняя Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) намеренно выложила необработанный снимок, чтобы показать подписчикам свою естественную красоту. На опубликованном кадре она позирует спиной к фотографу в бежевом купальнике, демонстрируя целлюлит на бедрах и ягодицах.

«Просто напоминание о том, что вы прекрасны такими, какие вы есть. Вы луч света в темном царстве. Вы особенные и заслуживаете целый мир и даже больше», — подписала Нисса свой пост, который набрал больше 22 тысяч лайков.

Материалы по теме Полное доминирование Тучные девушки прогибают под себя моду, а она и не против

Подписчики поддержали блогершу и похвалили ее за бодипозитивный кадр. Сейчас на ее Instagram-аккаунт подписано 417 тысяч человек. «Спасибо, что помогаешь мне полюбить себя еще больше», — написал один. «Смотрю на тебя — будто вижу себя! Спасибо», — отметил второй. «Вау, ты такая горячая и настоящая, не похожая на других», — высказался третий.

В январе Ариэлла Нисса выложила снимки без обработки и удивилась критике пользователей. Модель пожаловалась на троллей, которые постоянно присылают ей негативные сообщения о ее фигуре, сравнивая ее целлюлит со скомканным пластиковым пакетом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!