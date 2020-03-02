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Популярная плюс-сайз-модель поделилась фотографией в купальнике без фотошопа

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Популярная американская плюс-сайз модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась фотографией в купальнике без фотошопа. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

Беременная модель попозировала на фоне бассейна в бикини с цветочным принтом бренда Swimsuits For All, специализирующегося на производстве купальников больших размеров. Ее образ дополняют несколько золотых браслетов, кольцо и серьги-цепочки. На одном из опубликованных кадров на ноге Грэм виден целлюлит.

Публикация набрала 739 тысяч лайков и больше 1800 комментариев. Пользователи сети восхитились внешним видом модели. «Ты пример для подражания», «Лучшая мама с формами», «Ты очень сильная женщина, счастья тебе», «Обожаю эту красотку», — написали они.

В феврале Эшли Грэм впервые показала фотографию обнаженного тела после родов. На размещенном в сети изображении она прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видны послеродовые растяжки. «Все та же я. Немного нового», — подписала публикацию модель.

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