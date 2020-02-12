Популярная плюс-сайз модель впервые показала тело после родов

Популярная плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые показала тело после рождения первенца. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном снимке знаменитость сфотографировалась в зеркало ванной комнаты. Она запечатлена в серых шортах и черной майке, оголяющей ее живот. Грэм прикрывает лицо рукой, демонстрируя небритую подмышку.

«После стольких лет в модной индустрии я никогда не думала, что послеродовое белье станет моим любимым предметом одежды! Я не рассказываю о восстановлении матери после родов. Я лишь хочу показать вам, что это не всегда радужный процесс», — подписала кадр модель.

Эшли Грэм родила первенца 18 января 2020 года. О событии она сообщила на страничке в социальной сети через три дня. Имя и пол ребенка популярная плюс-сайз модель раскрывать не стала.

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