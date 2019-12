Беременная плюс-сайз-модель попозировала полностью обнаженной

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, попозировала полностью обнаженной. Кадры с фотосессии опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На одном из снимков голая Грэм позирует, стоя на коленях, выгнув спину и откинув назад голову и руки. При этом на модели присутствуют только аксессуары — серьги-кольца и несколько подвесок. «Готова сдаться», — говорится в подписи к посту.

Пользователи сети отреагировали на фотографию знаменитости в комментариях. «Женщина-воин», — прокомментировал один. «Два прекрасных человека», — заметил другой. «Женское тело так красиво! Особенно во время беременности», — высказался третий. «Она потрясающе красива и великолепна. (..) Она выглядит так, как мы все изначально должны выглядеть, придя в этот мир. (...) Это верный способ быть счастливым и чувствовать себя комфортно в собственной шкуре», — заявил четвертый.

Автором фотоистории стала американская художница, режиссер и модный фотограф Касс Берд (Cass Bird). Она снимает знаменитостей для таких изданий, как The New York Times Magazine, Rolling Stone, GQ, Nylon, Out и Paper Magazine.

20 декабря Грэм попозировала обнаженной для мужа. На одном из кадров голая модель сидит на стуле в фотостудии, прикрывая грудь руками, в то время как ее супруг, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин (Justin Ervin), занимается съемкой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!