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05:19, 5 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за сбор некоторых растений

Юрист Виноградов: россияне могут получить штрафы за сбор краснокнижных растений
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Незаконный сбор растений, занесенных в Красную книгу, грозит штрафами от 2,5 до 5 тысяч рублей с их конфискацией. Об этом россиянам в беседе с RT напомнил профессор Вадим Виноградов.

Как подчеркнул он, за незаконную добычу отдельных растений, по типу женьшеня настоящего, родиолы розовой и грибов, может наступить даже уголовная ответственность. По его словам, также поплатиться рублем можно за повреждение общественных клумб, что квалифицируется как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). В отдельных регионах есть ответственность за повреждение цветников.

В летний период особо остро стоит вопрос с ночным шумом, поясняет Виноградов. Сейчас во многих регионах ужесточается контроль за соблюдением часов тишины, а это касается и дачных поселков, мест массового отдыха. Профессор предупредил, что с началом дачного сезона активность проверок соблюдения правил землепользования только возрастает.

Ранее россиян предостерегли о штрафе в 1 миллион рублей за сбор некоторых грибов. С октября 2023 года сбор краснокнижных грибов в России запрещен. В законе предусмотрено понятие «умышленный сбор грибов» — он предполагает наложение штрафа до миллиона рублей и четыре года принудительных работ.

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