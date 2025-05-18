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08:48, 18 мая 2025Россия

Россиян предупредили о штрафе в 1 миллион рублей за сбор некоторых грибов

Россиян предупредили о штрафе до 1 млн рублей за сбор краснокнижкых грибов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Per Karlsson / Danita Delimont / Global Look Press

С октября 2023 года в России запрещен сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Об этом рассказали RT в пресс-службе «АльфаСтрахования».

«Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый. Наказания за нарушение предусмотрены разные», — пояснили в компании.

Утверждается, что за случайный сбор может грозить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, а за умышленный — штраф до 1 миллиона рублей плюс четыре года принудительных работ. При этом за продажу краснокнижных грибов предусмотрено наказание в виде девяти лет тюрьмы и до 3 миллионов рублей штрафа. В компании посоветовали собирать только знакомые грибы, вроде белых, опят или лисичек.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила о наказании за сбор особо ценных грибов. По ее словам, грибника можно привлечь к ответственности по статье 260.1 УК РФ («Незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ»).

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