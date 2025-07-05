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04:54, 5 июля 2025Россия

Кадыров впервые за три месяца провел совещание

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые за три месяца провел совещание
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Рамзан Кадыров провел совещание с членами правительства Чечни, о чем написал в своем официальном Telegram-аккаунте. Это первое подобное мероприятие с участием главы республики с начала апреля.

В рамках встречи Кадыров обсудил с чиновниками реализацию задач специальной военной операции (СВО). С докладом выступил руководитель местного оперштаба по проведению СВО Магомед Даудов.

Как уточняет Кадров, на текущий момент для выполнения боевых задач в зону СВО из чеченской республики направлено 60 344 бойца, среди которых 22 064 человек — добровольцы. Более 13 тысяч чеченских военнослужащих сейчас «с честью и достоинством выполняют боевые задачи на ключевых направлениях».

Руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов анонсировал создание Чеченской региональной общественной организации — Ассоциации ветеранов СВО. Она будет работать с целью защиты прав и интересов бойцов, вовлекать их в общественную и патриотическую деятельность.

Кроме того, на территории Чечни появилась автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества ЧР», добавил Кадыров. По аналогии с федеральным проектом «Время героев» в Чеченской Республике на базе ЧГУ будет запущена программа «Турпалхо-95».

«Цель программы — подготовка профессиональных управленцев из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах власти, местного самоуправления и государственных структурах республики», — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров ответил желающим ему смерти недоброжелателям. Чеченский глава сказал, что непосещение им совещаний не означает смерть. По его словам, если система хорошо поставлена, то нет смысла обсуждать вопросы ежедневно.

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