Кадыров ответил желающим ему смерти недоброжелателям

Глава Чечни Кадыров заявил, что непосещение им совещаний не означает смерть

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти. Политик заявил недоброжелателям, что непосещение им совещаний не означает, что его нет в живых. Его ответ приводится в Telegram-канале.

Чеченский глава заметил, что если система хорошо поставлена, то нет смысла обсуждать вопросы ежедневно.

«Достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь», — подчеркнул Кадыров.

Он заверил, что не собирается сворачивать с намеченного пути развития Чечни.

До этого Кадыров рассказал, что дал клятву на могиле отца отомстить виновным в его смерти. Он пояснил, что не мог занять кресло отца до того, как Сулейман Имурзаев (позывной — Хайрулла) будет пойман или ликвидирован. Именно последний организовал теракт на грозненском стадионе «Динамо» в 2004 году, жертвой которого стал Ахмат Кадыров.