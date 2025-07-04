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15:53, 4 июля 2025Россия

Кадыров ответил желающим ему смерти недоброжелателям

Глава Чечни Кадыров заявил, что непосещение им совещаний не означает смерть
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти. Политик заявил недоброжелателям, что непосещение им совещаний не означает, что его нет в живых. Его ответ приводится в Telegram-канале.

Чеченский глава заметил, что если система хорошо поставлена, то нет смысла обсуждать вопросы ежедневно.

«Достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь», — подчеркнул Кадыров.

Он заверил, что не собирается сворачивать с намеченного пути развития Чечни.

До этого Кадыров рассказал, что дал клятву на могиле отца отомстить виновным в его смерти. Он пояснил, что не мог занять кресло отца до того, как Сулейман Имурзаев (позывной — Хайрулла) будет пойман или ликвидирован. Именно последний организовал теракт на грозненском стадионе «Динамо» в 2004 году, жертвой которого стал Ахмат Кадыров.

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