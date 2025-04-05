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20:31, 5 апреля 2025Россия

Кадыров рассказал о кровной клятве на могиле отца

Рамзан Кадыров дал клятву на могиле отца отомстить виновным в его смерти
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что дал кровную клятву на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова отомстить виновным в его смерти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он не мог занять кресло отца до того, как Сулейман Имурзаев (позывной — Хайрулла) будет пойман или ликвидирован. Именно последний организовал теракт на грозненском стадионе «Динамо» в 2004 году, жертвой которого стал Ахмат Кадыров.

Так, Хайрулла был уничтожен в результате спецоперации чеченского МВД 4 апреля.

«С тех пор 4 апреля для меня — это день, когда с моих плеч снялась тяжелая ноша кровной мести», — заключил глава Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров покинул Россию для встречи с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Кадыров назвал шейха Аль Нахайяна своим старшим братом и вдохновляющим его великим лидером.

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