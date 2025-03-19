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20:06, 19 марта 2025Россия

Кадыров покинул Россию для встречи с вдохновляющим его «великим лидером»

Кадыров покинул РФ для встречи с главой ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров покинул Россию для встречи с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Об этом он сам рассказал в Telegram.

Кадыров назвал шейха Аль Нахайяна своим старшим братом и вдохновляющим его великим лидером, «чья мудрость и сила духа вызывают искреннее уважение».

«Его мудрость, дальновидность и человечность делают его выдающимся государственным деятелем, который не только стремится к благополучию своей страны, но и активно выстраивает диалог с другими государствами», — высказался о президенте ОАЭ Кадыров.

Сообщается, что в поездке за границу Кадырова сопровождал его второй сын — Али.

Ранее сообщалось, что 17-летний сын Кадырова Адам получил новую награду.

ЖЗЛ
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