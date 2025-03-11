17-летний сын Кадырова получил новую награду

Адама Кадырова наградили нагрудным знаком ОМОН «АХМАТ-Грозный»

17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградили нагрудным знаком ОМОН «АХМАТ-Грозный». Об этом сообщило информагентство «Грозный-Информ» на своем сайте.

Как стало известно, награда присвоена подростку за помощь и поддержку подразделения в служебно-боевой деятельности. Нагрудный знак вручил лично командир отряда Анзор Бисаев.

В свою очередь, Адам Кадыров в соответствии с указом главы Чечни наградил званиями «Къонах, Герой Чеченской Республики» трех офицеров ОМОН «АХМАТ-Грозный»: Саламбека Бисаева, Темирхана Инасаламова и Магомеда Махалаева.

Ранее несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова в ходе переговоров с представителями арабских государств в Египте получил медаль — «почетный гость Ливии». По мнению главы Чечни, награда говорит о том, что его 17-летний сын заслужил доверие высокого уровня и сделал значительный вклад в международное сотрудничество. Посещал ли подросток Ливию, не уточняется.

За последние годы сын главы Чечни получил целый ряд орденов и медалей, среди которых орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие.