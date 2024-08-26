Сыну главы Чечни вручили высшую награду республики. Сколько теперь медалей и орденов у 16-летнего Адама Кадырова?

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил высшую награду республики

Сыну Рамзана Кадырова Адаму, который занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, вручили высшую награду республики — орден Кадырова. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу. Адам — истинный патриот родины, который достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем Ахмед Дудаев министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Он отметил, что Адам Кадыров сохраняет верность заветам своего деда, первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Дудаев пожелал, чтобы награда стала символом постоянного стремления к высоким целям.

Адам Кадыров и другие дети главы Чечни имеют различные награды и звания

Награждения Адама Кадырова стартовали в начале октября, после публикации Рамзаном Кадыровым видео избиения его 15-летним сыном арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля.

В ноябре у молодого человека насчитывалось семь медалей: медаль Героя Чечни, вторя по значимости награда в республике, ордена за заслуги перед Карачаево-Черкессией и Кабардино-Балкарией, орден «Дуслык», являющийся второй по значимости наградой Татарстана, главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии орден «За заслуги перед Уммой», орден парламента Чечни «Даймехкан Сий», орден «За служение религии Ислам» I степени, врученный муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым «в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа».

17 ноября Адам Кадыров был награжден орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени».

Как объяснял глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, сыну Кадырова присуждают награды, потому что он взял на себя ответственность остановить распространение смуты. В Кремле в свою очередь заявляли, что ничего не знают о представлении сына Кадырова к государственным наградам.

Награды получили и другие дети Рамзана Кадырова. Эли и Ахмат Кадыровы вместе с братом Адамом 9 ноября были награждены высшими орденами парламента Чеченской Республики «Даймехкан Сий». Вручавший награды председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что сыновья Кадырова — яркий пример для подрастающего поколения. В этот же день награду получил племянник главы республики Хамзат Кадыров. Он стал Героем Чеченской Республики.

В июле старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат вручили медали Международного союза татар. Кроме того, награды Международного союза татар вручили министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву.

В феврале Айшат Кадырову наградили орденом Донецкой народной республики (ДНР). В марте старший сын Кадырова, министр Чеченской Республики по делам молодежи 18-летний Ахмат Кадыров получил почетную грамоту ДНР от главы республики Дениса Пушилина.

Хадижат Кадырова в феврале получила медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики».

Адама Кадырова назначили на важные должности

5 ноября Адама Кадырова назначили начальником отдела безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров был главой этой службы при своем отце Ахмате Кадырове.

Как отметил министр здравоохранения республики Адам Алханов, несмотря на возраст Кадыров-младший обладает большим опытом. Кроме того, «в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и Родины».

29 ноября сын Кадырова был назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны. Также в ходе торжественной части Кадырову-младшему вручили звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. Звезда под номером один ранее была вручена главе Чечни, отметил депутат Госдумы Адам Делимханов.

29 апреля 2024 года Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа, расположенного в городе Гудермес.

В январе 2024 года дочь главы Чечни Хадижат Кадырова была назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком. Еще одна дочь — Хеди Кадырова — в 2023 году получила пост куратора в сфере здравоохранения Чечни.

1 июля племянник главы Чечни Хамзат Кадыров был назначен на пост секретаря Совбеза республики. 23-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат с октября 2023 года занимает пост зампреда правительства Чечни.

5 июня еще один племянник Рамзана Кадырова Адам Черхигов получил должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни.

Родственники Кадырова, как ранее подсчитала «Лента.ру», заняли не менее 33 государственных должностей в республике, в федеральных структурах и спортивных федерациях.