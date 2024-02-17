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10:47, 17 февраля 2024Россия

Дочь Кадырова получила медаль

Делимханов поздравил племянницу Хадижат Кадырову с получением медали

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Хадижат Кадырова, дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, получила медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики». Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы России Адам Делимханов.

«С большим удовольствием поздравляю мою дорогую племянницу [...] Хадижат Рамзановну Кадырову с вручением медали», — написал Делимханов. Он отметил, что дочь Кадырова «демонстрирует высокий профессионализм, находчивость и креативность, находя самые оптимальные решения для любых задач».

Ранее в феврале Хадижат Кадырова была назначена на должность первого заместителя руководителя администрации Чечни по взаимодействую с социальным блоком. В том же месяце сообщалось, что старшую дочь главы Чечни Айшат наградили орденом Донецкой народной республики.

В ноябре 2020 года власти Чеченской Республики снова объявили электронный аукцион на поставку 15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» из золота 750-й пробы. Согласно тендеру, лицевую сторону награды должен был украсить портрет бывшего главы Чечни, а на обратной следовало разместить цитату: «Патриотизм доказывается не словами, а делом». Колодки медалей в виде флага республики необходимо было инкрустировать 18 бриллиантами, 36 рубинами и 54 изумрудами. Стоимость контракта составила 9,6 миллиона рублей, выделенных из бюджета региона.

В июле того же года Чечня уже заказывала партию золотых наград имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Тогда власти потратили 10,2 миллиона рублей на закупку 15 орденов и 15 медалей.

Ахмат-Хаджи Кадыров возглавлял Чечню с октября 2003-го по май 2004 года, когда погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.

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      Евгений Шульгин
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