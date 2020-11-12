Чечня снова заказала золотые медали имени Кадырова с бриллиантами и рубинами

Власти Чечни снова объявили электронный аукцион на поставку наград имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Согласно данным тендера, опубликованного на сайте государственных закупок, золотые медали должны быть украшены бриллиантами и рубинами.

В техническом задании сказано, что подрядчик обязуется изготовить 15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» из золота 750-й пробы. Лицевую сторону награды украсит портрет бывшего главы Чечни, а на обратной будет размещена его цитата: «Патриотизм доказывается не словами, а делом». Кроме того, колодки медалей выполнят в виде флага республики и инкрустируют 54 изумрудами, 36 рубинами и 18 бриллиантами.

Также предполагается закупить 15 орденов Кадырова с аналогичным оформлением, однако надпись сзади должна гласить: «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным». Ордена, как и медали, украсят драгоценными камнями.

Начальная стоимость контракта составляет 9,6 миллиона рублей. Средства, как указано в документе, будут выделены из бюджета региона.

В июле Чечня уже заказывала одну партию золотых наград имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Тогда власти потратили 10,2 миллиона рублей на закупку 15 орденов и 15 медалей. В техзадании значились изумруды — 54 штуки, бриллианты — 18 штук, рубины — 36 штук.

Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова — высшая награда Чечни. Ее учредили после гибели первого президента в 2004 году и вручают за выдающиеся заслуги перед республикой.

Ахмат-Хаджи Кадыров возглавлял Чечню с октября 2003 по май 2004 года, когда погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.