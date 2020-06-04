Бывший игрок «Ахмата» рассказал о дорогих подарках от Кадырова

Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Лари Кингстон поделился воспоминаниями о главе Чечни Рамзане Кадырове. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кингстон рассказал, что Кадыров, будучи президентом клуба, устраивал ужины с командой и преподносил игрокам дорогие подарки. «После какого-то матча в Москве он зашел в раздевалку поздравить футболистов с победой, отметил мою игру — подарил часы и дорогой телефон Vertu, серебряный такой», — вспомнил он. Хавбек назвал Кадырова хорошим человеком, много сделавшим для него.

Кингстон выступал за грозненский клуб, который на тот момент назывался «Терек», с 2005-го по 2007-й. Он также известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов» (2004-2005) и московский «Локомотив» (2006).

Кадыров был президентом «Терека» с 2004-го по 2011-й. С 2012 года он является почетным президентом клуба. Политик часто посещает матчи своей команды и эмоционально реагирует на поражения грозненцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



