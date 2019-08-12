«Ахмат-Арену» предложили лишить громкоговорителей

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев считает, что со стадиона «Ахмата» необходимо убрать громкоговорители после инцидента в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

«Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона "Ахмата". Иногда это просто слушать невозможно. Тем более, что люди бывают, мягко говоря, необъективными», — заметил Андреев.

Ранее, 12 августа, стало известно, что сотрудник стадиона, оскорбивший судью с помощью громкоговорителя, уволен. Дирекция клуба приняла это решение после матча.

11 августа на 77-й минуте встречи прозвучала фраза «Судья — ты козел» в адрес арбитра матча Алексея Сухого. По всей видимости, высказывание стало реакцией на удаление футболиста хозяев поля Аблайе Мбенге. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

Аналогичный инцидент имел место во время игры «Терека» и «Рубина» в 2013 году. Тогда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по микрофону произнес в адрес судьи матча Михаила Вилкова фразу «Судья продажная. Козел ты». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клуб на 200 тысяч рублей и обязал «Терек» провести один матч на нейтральном поле.

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