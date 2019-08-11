Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Неизвестный по громкой связи оскорбил главного арбитра встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак» Алексея Сухого. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козел».

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходил в Грозном на «Ахмат Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды. В составе красно-белых дублем отметился Зелимхан Бакаев. Еще один гол у «Спартака» забил Андре Шюррле. Для чемпиона мира в составе сборной Германии этот мяч стал первым в составе московской команды.

17 марта 2013 года в Грозном на последних минутах матча чемпионата России «Терек» — «Рубин» произошел похожий инцидент. Тогда глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посредством громкой связи произнес в адрес арбитра Михаила Вилкова фразу «Судья продажная. Козел ты». Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал грозненский клуб на 200 тысяч рублей. Также «Терек» провел одну игру на нейтральном поле.

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