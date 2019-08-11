Дебютант РПЛ прервал победную серию ЦСКА

Московский ЦСКА на своем поле не сумел переиграть «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая на столичной «ВЭБ Арене» в воскресенье, 11 августа, завершилась со счетом 0:0. Таким образом сочинцы прервали победную серию армейцев в первенстве страны, которая составляла три матча.

По итогам пятого тура ЦСКА с десятью очками расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Сочи», который в нынешнем сезоне дебютировал в РПЛ, имеет в активе два набранных балла и располагается на предпоследнем месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в дерби с московским «Спартаком». «Сочи» на три дня раньше на выезде встретится с «Оренбургом».

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