Фанаты «Зенита» показали баннер о гибели подлодки «Курск»

Фанаты петербургского «Зенита» вывесили баннер, посвященный гибели российской подлодки «Курск», перед матчем пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

Болельщики подготовили плакат с изображением самой подлодки, сопроводив его подписью: «Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он, путь домой». Встреча в настоящий момент проходит в Москве. На момент написания заметки счет 1:0 в пользу «Зенита».

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота России в Баренцевом море. В результате трагедии погибли 118 моряков.

4 августа британская The Sun обвинила фанатов «Зенита» в расизме. Автор заметки обратил внимание на баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям», сделав вывод о том, что так болельщики выразили недовольство из-за покупки бразильского полузащитника Малкома. Клуб выступил в защиту фанатов и отказался считать это проявлением расизма.

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