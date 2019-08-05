В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Слова функционера приводит «Р-Спорт».

«Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — заявил он.

Ранее 4 августа в британском The Sun вышел материал, где рассказывалось о неприятии болельщиками санкт-петербургского клуба чернокожего бразильского новичка Малкома. Автор заметки обратил внимание на баннер фанатов с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям». Фанатское движение «Ландскрона», поддерживающее «Зенит», уже манифестировало неприятие в команде чернокожих игроков.

Малком дебютировал в составе «Зенита» в матче с «Краснодаром», который завершился вничью 1:1. Форвард ранее выступал за Барселону и обошелся сине-бело-голубым в 40 миллионов евро.

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