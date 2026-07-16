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09:27, 16 июля 2026Наука и техника

Описана опасность чистки клавиатуры ноутбука

В SlashGear описали правила безопасной чистки клавиатуры ноутбука
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Ноутбук можно повредить, если нарушить правила по уходу за его клавиатурой. Об этом сообщает издание SlashGear.

Специалисты портала назвали очистку клавиатуры портативного компьютера довольно простой процедурой, но все равно описали риск поломки устройства. Так, перед процессом очистки авторы рекомендовали отключить девайс от сети и не использовать воду.

Журналисты объяснили, что для того, чтобы вычистить клавиатуру от пыли и мелких частиц, нужно воспользоваться баллоном со сжатым воздухом и кисточкой. Также можно применить разведенный спирт — он хорошо удаляет грязь и быстро испаряется. Однако использовать изопропиловый спирт с концентрацией более 70 процентов опасно — можно уничтожить защитное покрытие клавиш.

В случае если вода каким-то образом попала на клавиатуру, авторы SlashGear посоветовали тут же обесточить устройство и перевернуть его вверх дном, подложив сухую ткань. В этом положении девайс стоит оставить на 24 часа, чтобы вся жидкость вытекла и испарилась. «Нет абсолютной гарантии, что этот метод позволит сохранить работоспособность компьютера, но попробовать, безусловно, стоит», — заключили журналисты.

Ранее в издании SlashGear объяснили, что современные ноутбуки стали выпускать без порта HDMI ради экономии. Также авторы медиа рассказали, что подключать компьютеры к мониторам можно через разъем USB-C с поддержкой Thunderbolt.

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