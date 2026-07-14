Исчезновение важной детали из ноутбуков объяснили

SlashGear: HDMI-разъем пропал из современных ноутбуков ради экономии

Современные портативные компьютеры стали все чаще выходить без разъема HDMI, необходимого для подключения монитора. На это обратило внимание издание SlashGear.

По словам авторов портала, HDMI является одним из самых важных разъемов в современном компьютере, так как он нужен для подключения устройства к монитору или телевизору. Однако все чаще на рынок выходят модели без этого порта. Журналисты медиа объяснили исчезновение этой детали.

Главной причиной, по которой компьютеры перестали оснащаться HDMI, назвали экономию. Отказ от ряда разъемов в девайсе позволяет сэкономить на производстве. Также модели без HDMI обычно имеют более тонкий корпус, чем старые компьютеры.

В материале говорится, что производители стремятся упростить устройство компьютеров. Так, во многих моделях есть порт USB-C с поддержкой Thunderbolt. Эта технология позволяет не только передавать данные на большой скорости, но и подключать мониторы и телевизоры. Однако в некоторых случаях, если монитор не поддерживает технологию Thunderbolt, приходится пользоваться переходниками и док-станциями.

Ранее авторы портала BGR рассказали, что хранение личных данных на физических носителях оказалось выгоднее в долгосрочной перспективе, чем хранение информации в «облаке».