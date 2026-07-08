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20:03, 8 июля 2026Наука и техника

Раскрыт секрет хранения личных данных

BGR: Способ хранения данных на диске оказался выгоднее, чем в облаке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NMStudio789 / Shutterstock / Fotodom

Хранение личных данных на физических носителях оказалось выгоднее в долгосрочной перспективе, чем хранение информации в «облаке». Об этом сообщает издание BGR.

По словам авторов портала, многие пользователи не могут выбрать, где держать фотографии, видео, текстовые документы и прочие личные данные — на жестком диске или в облачном хранилище. Специалисты сравнили два способа и раскрыли секрет выгодного хранения информации.

В материале говорится, что облачное хранилище дешевле в краткосрочной перспективе. «Вам не нужно носить с собой физический накопитель, а облачные сервисы часто загружают ваши файлы автоматически», — отметили удобство такого способа авторы. Тем не менее за аренду пространства на сервере нужно регулярно платить, и в случае большого объема информации стоимость подписки будет довольно существенной.

При хранении на жестком диске или домашнем сервере придется заплатить один раз — при покупке оборудования. Так, накопитель емкостью 1 терабайт стоит около 150 долларов (11,5 тысячи рублей), 10 терабайт — 400 долларов (30,7 тысячи рублей). Специалисты отметили, что в долгосрочной перспективе такой способ хранения информации гораздо выгоднее.

Ранее авторы портала How-To Geek заявили, что встроенная память в старых компьютерах и консолях еще может прослужить какое-то время отдельно от устройства. Таким образом специалисты рекомендовали бороться с кризисом памяти.

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