Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:50, 1 июля 2026Наука и техника

Старым консолям нашли неожиданное применение

How-To Geek: Из старых ноутбуков и консолей призвали вынимать накопители
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Встроенная память в старых компьютерах и консолях еще может прослужить какое-то время отдельно от устройства. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Редактор портала Моника Дж. Уайт напомнили, что на рынке свирепствует кризис, из-за которого стоимость модулей оперативной памяти и твердотельные накопители резко подорожали. Специалист предложила ради экономии использовать накопители, установленные в старой бытовой технике, таким образом найдя этим устройствам неожиданное повторное применение.

Уайт отметили, что применяемый в старых компьютерах и игровых консолях жесткий диск еще можно использовать для хранения данных. Также она обратила внимание, что у пользователей могут быть устаревшие ноутбуки и приставки, в которых сохранился SSD-накопитель. Журналист рекомендовала аккуратно извлечь их и начать пользоваться.

В материале говорится, что, например, жесткий диск от старой консоли PlayStation 4 или Xbox One является слишком медленным, чтобы установить на него Windows. Однако если купить специальный переходник или корпус, то накопитель можно использовать в качестве хранения домашнего архива — фотографий, видео, документов. «Наслаждайтесь вашим бесплатным хранилищем», — заключил Моника Дж. Уайт.

Ранее журналисты портала How-To Geek заявили, что твердотельные накопители (SSD) нельзя на длительное время оставлять без подключения к компьютеру. Авторы объяснили, что при такой эксплуатации устройства могут выйти из строя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

    ЦБ символически понизил курсы валют

    Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok