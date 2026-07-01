Старым консолям нашли неожиданное применение

How-To Geek: Из старых ноутбуков и консолей призвали вынимать накопители

Встроенная память в старых компьютерах и консолях еще может прослужить какое-то время отдельно от устройства. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Редактор портала Моника Дж. Уайт напомнили, что на рынке свирепствует кризис, из-за которого стоимость модулей оперативной памяти и твердотельные накопители резко подорожали. Специалист предложила ради экономии использовать накопители, установленные в старой бытовой технике, таким образом найдя этим устройствам неожиданное повторное применение.

Уайт отметили, что применяемый в старых компьютерах и игровых консолях жесткий диск еще можно использовать для хранения данных. Также она обратила внимание, что у пользователей могут быть устаревшие ноутбуки и приставки, в которых сохранился SSD-накопитель. Журналист рекомендовала аккуратно извлечь их и начать пользоваться.

В материале говорится, что, например, жесткий диск от старой консоли PlayStation 4 или Xbox One является слишком медленным, чтобы установить на него Windows. Однако если купить специальный переходник или корпус, то накопитель можно использовать в качестве хранения домашнего архива — фотографий, видео, документов. «Наслаждайтесь вашим бесплатным хранилищем», — заключил Моника Дж. Уайт.

Ранее журналисты портала How-To Geek заявили, что твердотельные накопители (SSD) нельзя на длительное время оставлять без подключения к компьютеру. Авторы объяснили, что при такой эксплуатации устройства могут выйти из строя.