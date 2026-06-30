Названа фатальная ошибка при хранении данных

How-To Geek: Диски SSD посоветовали не хранить без подключения к компьютеру

Твердотельные накопители (SSD) нельзя на длительное время оставлять без подключения к компьютеру. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналисты портала отметили, что в условиях дефицита памяти и резко возросших цен на твердотельные накопители нужно эффективно использовать пространство для хранения данных. Также авторы напомнили правила сохранения информации на SSD.

Привычку длительное время оставлять SSD в ящике стола или в другом месте без подключения к компьютеру журналисты назвали фатальной ошибкой. Они отметили, что отключенный от питания диск представляет из себя «бомбу замедленного действия». В материале говорится, что накопитель состоит из флеш-памяти NAND и контроллера, которые нужно время от времени обслуживать. «Со временем, если диск хранится без подключения к компьютеру, будет все сложнее и сложнее извлечь с него данные», — подчеркнули журналисты.

Чтобы избежать замедления и поломки, пользователям компьютеров рекомендовали время от времени запускать неиспользуемые SSD. Также они посоветовали полностью не заполнять пространство диска — для нормальной работы накопитель должен иметь 10-20 процентов свободного места.

В начале июня авторы издания XDA заявили, что большие объемы информации следует хранить на жестких дисках, а не на твердотельных накопителях. Авторы объяснили, что SSD отличается высокой скоростью, но ограниченным ресурсом перезаписи данных.