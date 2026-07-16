Приговор российским школьницам по делу о расправе над матерью и братом оставили в силе

В Якутии вступил в силу приговор подросткам за убийство женщины и ребенка

В Якутии вступил в силу приговор двум девочкам-подросткам за расправу над матерью и братом одной из них. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Верховный суд оставил приговор в силе. Девочкам назначено по девять лет и восемь месяцев воспитательной колонии.

В октябре 2025 года в квартире жилого дома подруги вооружились ножом и молотком и нанесли 40-летней матери одной из них множественные ранения. То же самое они сделали с 11-летним братом девочки, вернувшимся из школы. Мотивом расправы стал конфликт девочки с матерью — та заставляла дочь ходить в школу, контролировала ее успеваемость, а также якобы уделяла больше внимания младшему брату.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе юноша получил четыре года колонии из-за платных смайликов под постами террористов.

