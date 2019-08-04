Британцы обвинили фанатов «Зенита» в расизме

Британский The Sun счел один из баннеров болельщиков «Зенита», продемонстрированный в рамках матча четвертого тура Российской премьер лиги (РПЛ), проявлением расизма по отношению к бразильскому новичку клуба — Малкому. Заметка доступна на сайте издания.

Во время матча против «Краснодара» на трибуне фанатов «Зенита» был развернут баннер со словами «Спасибо руководству за верность традициям». Колумнист Алан Скотт посчитал это реакцией фанатов санкт-петербургского клуба на появление в команде чернокожего Малкома. Скотт обратил внимание на то, что объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» публично высказывалось против чернокожих игроков в команде.

22-летний бразильский форвард провел 3 августа первый матч в составе «Зенита». Команде удалось избежать поражения, сравняв счет в дополнительное время. Мяч на счету российского форварда Артема Дзюбы.

Малком перешел в «Зенит» из каталонской «Барселоны». Игрок обошелся российскому клубу в 40 миллионов евро.

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