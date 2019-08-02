«Зенит» купил игрока «Барселоны»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

22-летний футболист заключил контракт на пять лет. Условия сделки не разглашаются. Испанские СМИ сообщали, что «Зенит» предлагал Малкому зарплату в восемь миллионов евро в год.

О возможном переезде бразильца в Россию сообщила испанская Marca 29 июля. Журналисты оценили трансфер игрока минимум в 40 миллионов евро. Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев информацию подтвердил, отметив, что переговоры находятся в «самой активной стадии».

В сезоне-2018/2019 бразилец провел 24 матча за каталонцев во всех турнирах и забил четыре мяча. За его трансфер «Барселона» заплатила «Бордо» 41 миллион евро.

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