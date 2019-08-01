«Зенит» предложил нападающему «Барселоны» рекордную зарплату

Санкт-петербургский «Зенит» предложил бразильскому форварду «Барселоны» зарплату в 8 миллионов евро в год. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, 22-летний бразилец также вел переговоры с «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что Малком подпишет контракт с российским клубом сроком на шесть лет.

В случае успеха сделки бразильский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ). До этого таковым считался хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Его годовой оклад составляет 4,5 миллиона евро.

О возможном трансфере Малкома в «Зенит» сообщила испанская Marca 29 июля. Позже генеральный директор клуба Александр Медведев информацию подтвердил, отметив, что переговоры находятся в «самой активной стадии».

В сезоне-2018/2019 22-летний бразилец провел 24 матча за каталонцев во всех турнирах и забил четыре мяча. За его трансфер «Барселона» заплатила «Бордо» 41 миллион евро.

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