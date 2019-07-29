«Зенит» приблизился к многомиллионному трансферу нападающего «Барселоны»

Санкт-петербургский «Зенит» является претендентом на нападающего «Барселоны» Малкома. Об этом пишет Marca.

По информации источника, испанский клуб намерен избавиться от бразильца, однако планирует выручить за него не менее 40 миллионов евро. Запросы «Барселоны» якобы готов удовлетворить «Зенит». При этом сделка, пишет издание, кажется «вполне вероятной».

Малком выступает за «Барселону» с лета 2018 года, однако не имеет прочного места в основном составе команды. В сезоне-2018/2019 22-летний бразилец провел 24 матча за каталонцев во всех турнирах и забил четыре мяча. За его трансфер «Барселона» заплатила «Бордо» 41 миллион евро.

«Зенит» — действующий чемпион России. В трех стартовых турах Премьер-лиги сезона-2019/2020 команда одержала три победы.

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