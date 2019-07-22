Российские клубы узнали соперников по квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

Российский «Краснодар» сыграет с португальским «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Трансляция жеребьевки велась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первая встреча пройдет 6 августа, ответный матч состоится 13 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф — последний перед групповым этапом.

Также соперников по третьему раунду квалификации узнали российские участники Лиги Европы. Московский «Спартак» встретится со швейцарским «Туном» (матчи 8 и 15 августа), тульский «Арсенал» в случае победы во втором раунде над азербайджанским «Нефтчи» сыграет с израильским «Бней Йегудой» (матчи 8 и 15 августа).

Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов от России попали чемпион страны «Зенит» и «Локомотив». В Лиге Европы на групповом этапе сыграет ЦСКА.

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